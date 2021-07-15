"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы – это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой

"Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить из плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой. Лучше и не скажешь", – написала она.
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"Что с лицом?" – спросила cvetik2111.
"На транса похожа", – заявила sonyam591.
"А такая красивая была раньше", – отметила lookylia.
"Губы – это что-то. Нечто", – написала emrata2145.
"Возраст никого не щадит", – заявил drug_or_life
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гры". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
Седокова была ведущей программы "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет в РФ и США, а работает в России.
В дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов.
У певицы трое детей: дочери Алина (2004) и Моника (2011) и сын Гектор (2017).