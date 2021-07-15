"Что с лицом?", "На транса похожа", "Губы – это нечто", "Такая красивая была раньше". В сети обсуждают изменившееся лицо Седоковой

Седокова: Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить из плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой

"Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить из плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой. Лучше и не скажешь", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Что с лицом?" – спросила cvetik2111.

"На транса похожа", – заявила sonyam591.

"А такая красивая была раньше", – отметила lookylia.

"Губы – это что-то. Нечто", – написала emrata2145.

"Возраст никого не щадит", – заявил drug_or_life