"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь

"Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное, будь со мной!" – написала она.

Певица на снимках крупным планом продемонстрировала грудь.

"Хороши бидоны", – прокомментировал подписчик gorelov84.

"Вы такая нежная, а грудь, конечно, не очень. Много уж, как-то старит", – заявила aliamoshkina.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. В 2002-м у них родился сын Архип.