Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
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"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь

Королева: Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой!
Королева: Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой!
Фото: koroleva__star / Instagram

48-летняя российская певица Наташа Королева 14 июля в Instagram обнародовала подборку снимков, для которых позировала в синем топе с глубоким декольте и жакете с цветочным принтом.

"Лето, ах лето, лето звездное, звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное, будь со мной!" – написала она.

Певица на снимках крупным планом продемонстрировала грудь.

"Хороши бидоны", – прокомментировал подписчик gorelov84.

"Вы такая нежная, а грудь, конечно, не очень. Много уж, как-то старит", – заявила aliamoshkina.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Она замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. В 2002-м у них родился сын Архип.

Теги: Наташа Королева, певица, грудь, декольте
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