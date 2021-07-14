"Муж подловил". Приходько показала, как кормит грудью сына

"Хотела по-особенному сделать подпись к фото, а потом мне показалось, что и так все понятно... Или у вас есть варианты, как можно описать фотографию?" – спросила она.
Приходько объяснила, что фото было сделано во время съемок шоу "Співають всі!" на канале "Украина".
"Муж подловил", – добавила она.
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"Это прекрасно", – прокомментировала певица Оля Полякова.
Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.
Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.
25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.
Премьера шоу "Співають всі!" на канале "Украина" состоится 21 августа.