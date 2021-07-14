"Муж подловил". Приходько показала, как кормит грудью сына

Приходько: Хотела по-особенному сделать подпись к фото, а потом мне показалось, что и так все понятно Фото: prykhodko_official / Instagram

"Хотела по-особенному сделать подпись к фото, а потом мне показалось, что и так все понятно... Или у вас есть варианты, как можно описать фотографию?" – спросила она.

Приходько объяснила, что фото было сделано во время съемок шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

"Муж подловил", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

"Это прекрасно", – прокомментировала певица Оля Полякова.