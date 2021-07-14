"Я – самая красивая картина!" 72-летняя Пугачева в огромном декольте появилась в домашнем ролике

"Потолок мою", – написал он.
Галкин с помощником вынес на улицу расписной подвесной потолок по частям.
Семилетняя дочь Лиза спросила, не испортится ли от мытья живопись.
"Не испортится, потому что картина старая. Ей 150 лет. Краска уже в камень превратились, а камень водой не испортишь", – объяснил он.
В финале ролика Галкин показал сидящую во дворе свою 72-летнюю жену, певицу Аллу Пугачеву.
"Ты меня снимаешь? Тогда я скажу, что это я – самая красивая картина", – заявила она.
Пугачева предстала в полосатых брюках и черном топе с огромным декольте.
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Подписчики прокомментировали видео.
"Алла шикарна", – заявила anna.zazdravnykh.
"Алла Борисовна – красавица", – написала irinka__sergeevna.
Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.
Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на певице Алле Пугачевой. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.