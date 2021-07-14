"Я – самая красивая картина!" 72-летняя Пугачева в огромном декольте появилась в домашнем ролике

"Потолок мою", – написал он.

Галкин с помощником вынес на улицу расписной подвесной потолок по частям.

Семилетняя дочь Лиза спросила, не испортится ли от мытья живопись.

"Не испортится, потому что картина старая. Ей 150 лет. Краска уже в камень превратились, а камень водой не испортишь", – объяснил он.

В финале ролика Галкин показал сидящую во дворе свою 72-летнюю жену, певицу Аллу Пугачеву.

"Ты меня снимаешь? Тогда я скажу, что это я – самая красивая картина", – заявила она.

Пугачева предстала в полосатых брюках и черном топе с огромным декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики прокомментировали видео.

"Алла шикарна", – заявила anna.zazdravnykh.

"Алла Борисовна – красавица", – написала irinka__sergeevna.