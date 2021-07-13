"Секси", "Безумно красивая". Ани Лорак показала тело в прозрачном платье

"Любимый Питер, спасибо за ваши улыбки и теплый прием на фестивале "Белые ночи". В наше время каждая встреча со зрителем – это большое счастье!" – написала она.

Певица добавила, что готовит к осени новый альбом.

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"Секси", – заявила подписчица ani.fan.karo.

"Безумно красивая", – отметила aesthetics_lorak.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.