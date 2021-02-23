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23 февраля, 2021
 
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Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак рассказала о важной части своей жизни.

Ани Лорак: Это очень важная часть жизни нарисовать свое пространство
Ани Лорак: Это очень важная часть жизни – нарисовать свое пространство
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 22 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в кресле у окна.

Певица позирует босиком, закутавшись в плед и обнажив при этом плечо.

"В такие морозные дни кутаешься в плед и визуализируешь свои мечты. Это очень важная часть жизни – нарисовать свое пространство, ведь все мы – художники", – написала она.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Юрией Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.

В 2008 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady Lady, заняв второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины. 

В браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу артистка родила дочь Софию (2011). С отцом ребенка певица развелась в феврале 2019 года после 10 лет брака. Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.

Теги: Ани Лорак, певица
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