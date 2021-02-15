  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ

Украинский продюсер Юрий Фалеса заявил, что в отношениях со своими подопечными, включая проживающую сейчас в России украинскую певицу Ани Лорак, был тираном. Он подчеркнул, что, становясь мудрее, ему хочется извиниться перед своими артистами.

Бывший продюсер и гражданский муж проживающей сейчас в России украинской певицы Ани Лорак Юрий Фалеса в интервью, которое 13 февраля опубликовано на YouTube-канале PeopleLife, заявил, что она расторгла с ним отношения в 2005 году в том числе и по его вине.

"Ани Лорак – ангел. Реально, с ней все должно быть хорошо. А так, как она со мной поступила, то считаю, что я во многом был неправ. Становишься мудрее и хочешь принести своим артистам извинения. Кого-то не удержал, кого-то не туда направил, где-то психанул, потому что я все-таки тиран. Если что-то не по мне – до свидания", – заявил он.

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Видео: PeopleLife / YouTube

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.

В 2008 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady lady, заняв второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.

В браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу артистка родила дочь Софию (2011). С отцом ребенка певица развелась в феврале 2019 года после 10 лет брака. Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.

Фалеса после расставания с Ани Лорак в 2012 году женился на своей подопечной, певице Маше Гойя. Их брак распался через три года. Сейчас Фалеса называет его фиктивным.

В декабре 2016 года он женился на тот момент 19-летней Екатерине. В марте 2017 года у него родился сын Александр.