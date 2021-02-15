  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского

Украинский продюсер Юрий Фалеса заявил, что хорошо знаком с экс-руководителем студии "Квартал 95" и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам продюсера, он рассчитывал на то, что Зеленскому удастся "справиться со страной".

Фалеса: В правительстве ни одного профессионала нет. Все просто тупые, тупейшие люди Фото: Fame Flame / Facebook

Украинский продюсер Юрий Фалеса считает, что Владимир Зеленский является худшим президентом за всю историю Украины. Об этом он заявил в интервью, которое 13 февраля опубликовано на YouTube-канале PeopleLife.

Перед тем как ответить на вопрос ведущего Юрия Третьяка о том, как он оценивает президентство Зеленского, Фалеса поинтересовался, не боится ли автор передачи, что после его высказывания проект могут закрыть, и уже после этого озвучил свое мнение.

"Это худший президент, который был за всю историю Украины. Наверное, хуже и не будет. Я пытаюсь проанализировать. Я знаю его, очень хорошо знаю. Он классный чувак, он классный актер. Я думал как? С его харизмой, с его талантом руководить, взять все в руки и из ничего сделать конфетку – он справится со страной, у него появится нормальный контингент специалистов: он в бизнесе работал, все собирают лучших. Он не собирает с улицы кого-то там – профессионалы работают. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует в Украине. Депутаты все – бездари, в правительстве ни одного профессионала нет. Кто занимается медициной, образованием? Все просто тупые, тупейшие люди", – заявил Фалеса.

По мнению продюсера, управлять страной пришли люди, которые не хотят работать.

"Если я хочу работать, на хер мне эта политика? Если я зарабатываю и так нормально. Что, [президент футбольного клуба "Шахтер", украинский бизнесмен Ринат] Ахметов пойдет в президенты? На хер ему это, если он нормально себя "чухает" и так?" – подытожил продюсер.

ВИДЕО

Комментарий Фалесы можно послушать, начиная с 25.50. Видео: PeopleLife / YouTube

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.