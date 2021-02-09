"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре

Бывший продюсер проживающей в России 42-летней украинской певицы Ани Лорак 59-летний Юрий Фалеса в эфире передачи ЖВЛ, которая 9 февраля вышла на "1+1", заявил, что его экс-подопечная выглядит сейчас, как девочка.
"Посмотрите сейчас на ее фигуру. Девочка в 40 лет – она девочка! Там и пресс, и ножки, и все как положено", – заявил он.
Фалеса вспомнил, что когда продюсировал певицу, то посадил ее за две недели на шпагат.
"Ну там были слезы, были крики. Но у нее были очень большие цели", – подытожил он.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год.
В 2008 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady lady, заняв второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.
В браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу артистка родила дочь Софию (2011). С отцом ребенка певица развелась в феврале 2019 года после 10 лет брака. Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.
Фалеса после расставания с Ани Лорак в 2012 году женился на своей подопечной, певице Маше Гойя. Их брак распался через три года. Сейчас Фалеса называет его фиктивным.
В декабре 2016 года он женился на тот момент на 19-летней Екатерине. В марте 2017 года у него родился сын Александр.