"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре

Бывший продюсер проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Юрий Фалеса вспомнил, как, несмотря на слезы и крики своей подопечной, посадил ее на шпагат.

Фалеса в течение девяти лет продюсировал певицу и гражданскую жену Ани Лорак Фото: RCM production / Facebook

Бывший продюсер проживающей в России 42-летней украинской певицы Ани Лорак 59-летний Юрий Фалеса в эфире передачи ЖВЛ, которая 9 февраля вышла на "1+1", заявил, что его экс-подопечная выглядит сейчас, как девочка.

"Посмотрите сейчас на ее фигуру. Девочка в 40 лет – она девочка! Там и пресс, и ножки, и все как положено", – заявил он.

Фалеса вспомнил, что когда продюсировал певицу, то посадил ее за две недели на шпагат.

"Ну там были слезы, были крики. Но у нее были очень большие цели", – подытожил он.

Ани Лорак в течение девяти лет была гражданской женой Фалесы. Фото: anilorak / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год.

В 2008 году она представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady lady, заняв второе место. В том же году получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.

В браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу артистка родила дочь Софию (2011). С отцом ребенка певица развелась в феврале 2019 года после 10 лет брака. Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.

Фалеса после расставания с Ани Лорак в 2012 году женился на своей подопечной, певице Маше Гойя. Их брак распался через три года. Сейчас Фалеса называет его фиктивным.

В декабре 2016 года он женился на тот момент на 19-летней Екатерине. В марте 2017 года у него родился сын Александр.