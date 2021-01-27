"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак сфотографировалась в халате и тапочках.

Ани Лорак: Каждый вечер нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 26 января в Instagram опубликовала фото, на которых была запечатлена в кресле возле стола.

Во время съемки артистка была в белом длинном халате и комнатных тапочках такого же цвета. Певица позировала, закинув ногу на ногу, демонстрируя обнаженные бедра.

"Каждый вечер обязательно нахожу время, чтобы побыть наедине с мыслями и проанализировать произошедшее за день", – написала она.

"Какие ноги", – отреагировали на фото фолловеры.

"Вы даже в беленьком халатике дива", – написали в комментариях фаны.

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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года Ани Лорак живет и работает в России.