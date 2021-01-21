Ани Лорак позировала в объятиях мужчины

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак обнародовала пост с намеком на высказывания о своей личной жизни.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в сети снимки, сделанные во время съемок клипа на песню "Новый бывший".

"Боль моя – вулкан остывший". Оставляю в 2020-м..." – написала она.

На двух фото она запечатлена в объятиях мужчины, стоящего за ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России.

Ани Лорак в разводе. Она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара оформила отношения 15 августа 2009 года.

Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно, Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы. Беляева призналась, что знает Мурата три года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак и Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

В браке певица родила дочь Софию (2011).



