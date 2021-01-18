"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак показала, как провела воскресенье 17 января.

Ани Лорак: Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в сети снимки, сделанные в центре Киева, в Пассаже.

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", – отметила она.

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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России.