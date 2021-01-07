Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2021
 
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"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга

Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встретился с девятилетней дочерью Софией.

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Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились в 2009 году, а в 2019 официально развелись
Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились в 2009 году, а в 2019 официально развелись
Фото: muratnalca / Instagram

Бывший муж проживающей в России украинской певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу 6 января разместил в Instagram Stories серию совместных снимков с их дочерью – девятилетней Софией.

Экс-супруг артистки отметил с помощью геолокации, что находится в Москве и показал, как проводит досуг с дочерью.

Налчаджиоглу посетил с Софией торговый центр.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Затем они отправились в кафе.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

7 января экс-супруг Лорак обнародовал фото разбросанных на ковре игрушек.

"План на сегодня очень серьезный – все будет", – заявил он.

Скриншот: muratnalca / Instagram
Скриншот: muratnalca / Instagram

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года.

Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно, Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.

Беляева занимается продажей одежды через социальные сети и часто посещает ночные клубы Киева. Она призналась, что знает Мурата три года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты.

Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели

После развода Налчаджиоглу проживает в Киеве.

Теги: Москва, Ани Лорак, дети, семья, развод, Мурат Налчаджиоглу
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