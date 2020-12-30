"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала фото в атласном боди.

Ани Лорак: Ах, он уже совсем рядом! Новый год! Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак разместила в Instagram снимки, для которых позировала в черном брючном костюме из атласной ткани.

На первом снимке она запечатлена в боди с глубоким декольте и брюках, на втором – в том же образе, дополненном жакетом.

"Ах, он уже совсем рядом! Новый год!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Подписчики прокомментировали образ певицы.

"Такая сладость", – написал darkrose_offical.

"Обворожительная. Глаз не отвести", – отметил al_eksei9585.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года певица работает в России.