Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак получила от российского телеканала статуэтку в виде драгоценного камня за то, что умеет вдохновлять.

Ани Лорак: Дива живет в каждой из нас Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 22 декабря на своей странице в Instagram сообщила, что получила награду от российского канала Fashion TV в номинации "Дива".

Певица также опубликовала снимки, на которых запечатлена в черном брючном костюме с хрустальной статуэткой в руках в форме драгоценного камня.

"Мне приятно, что я могу вдохновлять прекрасных девушек открывать в себе новые грани красоты, женственности и внутренней силы. Дива живет в каждой из нас!" – подписала она публикацию.

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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года певица живет и работает в России.