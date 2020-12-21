  "Все делала сама этими ручками". Ани Лорак рассказала, как пережила карантин

По словам проживающей в России украинской певицы Ани Лорак, во время карантина ей пришлось самой готовить, стирать и убирать.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак в эфире программы "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" заявила, что во время карантина осталась на хозяйстве одна.

"Я поняла, что абсолютно справляюсь с хозяйством – умею убирать, стирать, готовить самые вкусные блинчики, сырники", – заявила певица.

При этом она уточнила, что ей пришлось обновлять все эти навыки.

"Я осталась со своей дочерью и все это делала сама этими ручками. И, конечно, я понимаю, что самый большой труд – это быть мамой. Это номер один", – резюмировала она.

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Видео: Вечерний Ургант / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. После этого многие страны, в том числе Россия, объявили карантин.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.