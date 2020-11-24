Ани Лорак презентовала клип на трек "Страдаем и любим". Видео
Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 24 ноября на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию "Страдаем и любим", премьера которой состоялась в октябре. "Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь с ее удивительными поворотами", – анонсировала видеоработу певица.
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