"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак показала, как проходила ее репетиция.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала видео своей репетиции в зале в сопровождении балета под песню "Твоей любимой".

"Делюсь с вами самым сокровенным! Вот так создаются танцевальные постановки. Музыка всегда дает эмоцию, за которой мы следуем", – написала она.

"Моя реакция в первые секунды: "Что за девочка? Где Лорак?". Вы в отличной форме. Браво!" – написала подписчица all_heka.

"Глаз не оторвать!" – отметила tommriko.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.