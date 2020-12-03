"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети

По мнению фанов строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак и российского певца Сергея Лазарева, у них романтические отношения.

Ани Лорак: Снова вместе! Снова рядом! Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram совместным фото с певцом Сергеем Лазаревым.

"Снова вместе! Снова рядом!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Подписчики прокомментировали фото.

"Прекрасная пара, счастья вам, милые, будьте все здоровы и любимы!" – написала sukhinina774.

"Давно пора жениться уже вам", – отметила anastasialeksandr_.

Сергей Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.

В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.