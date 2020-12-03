"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram совместным фото с певцом Сергеем Лазаревым.
"Снова вместе! Снова рядом!" – написала она.
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Подписчики прокомментировали фото.
"Прекрасная пара, счастья вам, милые, будьте все здоровы и любимы!" – написала sukhinina774.
"Давно пора жениться уже вам", – отметила anastasialeksandr_.
Сергей Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.
В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.