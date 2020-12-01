"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак станцевала перед камерой.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 30 ноября разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена во время импровизированных танцев в гримерке.

Певица позирует в кадре в черной кожаной юбке и блузке, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

"Хорошего настроения", – подписала публикацию артистка.

"Жаркие танцы и красота. Богиня", – прокомментировали видео фолловеры.

"Боже, ну зажигалочка", – написали в комментариях поклонники.

"Танцы не ваше", – считают пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.