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28 декабря, 2020
 
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"Одна банда". Ани Лорак показала старших братьев

По словам проживающей в России украинской певицы Ани Лорак, старшие братья всегда были ее защитой.

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У Ани Лорак есть два старших брата
У Ани Лорак есть два старших брата
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 28 декабря в Instagram разместила архивное новогоднее фото, на котором запечатлена ребенком в компании своих старших братьев. 

"Новый год моего детства! Мои братики всегда были защитой. Одна банда, одна семья!" – подписала она публикацию.

"С самого детства красивая", – отреагировали на фото фолловеры.

"Эти глаза где угодно узнать можно", – прокомментировали снимок пользователи сети.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Теги: Ани Лорак, дети, семья, певица
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