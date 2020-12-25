Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2020
 
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"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы

Российский певец Сергей Лазарев одним из первых отреагировал на новогодние снимки проживающей в России украинской певицы Ани Лорак. Его комплимент поклонники артистки сочли сомнительным.

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Ани Лорак и Лазарев близкие друзья
Ани Лорак и Лазарев – близкие друзья
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 24 декабря в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в концертном золотистом мини-платье на сцене во время новогодних съемок. 

Образ певица дополнила босоножками на высоком каблуке в тон платью.

"Новый год уже близко! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!" – написала она.

"Ох...енно!" – одним из первых прокомментировал снимки коллеги Сергей Лазарев.

"Сергей, будьте сдержаннее. Некрасиво!" – сделали замечание артисту поклонники Ани Лорак.

"Извините, но от вас неприятно читать мат. Мы все любим Каролину и в восторге от этой красоты. Но вы молодой отец и великолепный артист, держите марку", – отреагировали на комментарий Лазарева фаны певицы.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Ранее Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.

Теги: Ани Лорак, Сергей Лазарев, скандал, певица
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