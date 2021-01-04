Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2021
 
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Ани Лорак показала питомца в игривом настроении

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала, как щенок по кличке Тоша играет лентой, которую стащил с новогодней елки.

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Ани Лорак мать девятилетней Софии
Ани Лорак – мать девятилетней Софии
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 4 января разместила в Instagram Stories серию коротких роликов, на которых запечатлен ее новый питомец – щенок по кличке Тоша.

Певица отметила, что у щенка игровое настроение, поэтому он стащил с елки красную ленту. После этого питомец переключил свое внимание на резиновую курицу-пищалку.

Ранее певица в Instagram Stories рассказала, что Тоша – новогодний подарок для ее дочери Софии.

Скриншот: anilorak / Instagram
Скриншот: anilorak / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.

София (2011) – единственная дочь певицы. Ее отец – бывший супруг Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. В феврале 2019 года певица развелась с ним после 10 лет брака.

Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.

Теги: животные, Ани Лорак, семья, певица
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