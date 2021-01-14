Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала, как проводит зимний досуг вместе с девятилетней дочерью Софией.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 13 января в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена вместе с девятилетней дочерью Софией на фоне семейства снеговиков.

Мать и дочь позируют в зимней одежде во дворе многоэтажного дома. Рядом с тремя снеговиками находится заготовка под еще одного.

Скриншот: anilorak / Instagram

На следующем снимке дочь певицы продолжила лепить четвертого члена семейства снеговиков.

Скриншот: anilorak / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины. Сейчас певица живет и работает в России.

София (2011) – единственная дочь певицы. С отцом ребенка бизнесменом Налчаджиоглу певица развелась в феврале 2019 года после 10 лет брака.

Причиной развода стала измена супруга – летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки в киевском ночном клубе. Он гладил бедра своей спутницы.

В 2021 году на Рождество отец Софии приехал в Москву. В своем микроблоге он показал, как проводит досуг вместе с дочерью.