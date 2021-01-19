Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак во время визита в Украину сфотографировалась со своей мамой в салоне автомобиля.

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 19 января в Instagram Stories опубликовала черно-белый снимок, на котором запечатлена со своей мамой Жанной Линьковой.

Мать и дочь позируют в кадре, сидя в салоне авто. На руку Линьковой надета защитная маска.

"Мамочка", – подписала она фото, добавив изображение в виде сердца.

Скриншот: anilorak / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

13 января 2021 года певица в одной из публикаций указала с помощью геометки, что находится в Киеве, а 17 января опубликовала снимки, сделанные во время прогулки по столице Украины.