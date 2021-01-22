Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото

Проживающая в США украинская спортсменка Лилия Подкопаева поделилась в сети снимком, который был сделан во время встречи в Киеве с проживающей в России украинской певицей Ани Лорак. На фото певица была запечатлена в спортивных брюках и свитшоте, а спортсменка позировала в джинсах и водолазке.

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 22 января опубликовала в Instagram совместное фото с проживающей в России украинской певицей и своей кумой Ани Лорак, которая сейчас находится в Украине.

С помощью геометки спортсменка указала, что встреча состоялась в Киеве. На фото Подкопаева в синих джинсах и светлой водолазке запечталена в обнимку с Ани Лорак, которая одета в зеленый свитшот и серые спортивные брюки.

"И до утра опять не будем спать", – подписала Подкопаева фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

В Instagram Stories Подкопаева обнародовала еще один похожий снимок.

"Для дружбы нет расстояний", – написала она.

Скриншот: podkopayeva_official / Instagram

Спортсменка также разместила короткое видео, на котором была запечатлена сидящая за столом Ани Лорак. На столе стояла тарелка с фруктами и горели свечи.

"Творческий вечер. Обожаю", – подписала Подкопаева.

Скриншот: podkopayeva_official / Instagram

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

13 января 2021 года певица в одной из публикаций указала с помощью геометки, что находится в Киеве, а 17 января опубликовала снимки, сделанные во время прогулки по столице Украины.

Ани Лорак – крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины (2006). Спортсменка назвала ребенка в честь подруги.