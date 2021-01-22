Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 22 января опубликовала в Instagram совместное фото с проживающей в России украинской певицей и своей кумой Ани Лорак, которая сейчас находится в Украине.
С помощью геометки спортсменка указала, что встреча состоялась в Киеве. На фото Подкопаева в синих джинсах и светлой водолазке запечталена в обнимку с Ани Лорак, которая одета в зеленый свитшот и серые спортивные брюки.
"И до утра опять не будем спать", – подписала Подкопаева фото.
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В Instagram Stories Подкопаева обнародовала еще один похожий снимок.
"Для дружбы нет расстояний", – написала она.
Спортсменка также разместила короткое видео, на котором была запечатлена сидящая за столом Ани Лорак. На столе стояла тарелка с фруктами и горели свечи.
"Творческий вечер. Обожаю", – подписала Подкопаева.
Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.
13 января 2021 года певица в одной из публикаций указала с помощью геометки, что находится в Киеве, а 17 января опубликовала снимки, сделанные во время прогулки по столице Украины.
Ани Лорак – крестная старшей дочери Подкопаевой Каролины (2006). Спортсменка назвала ребенка в честь подруги.