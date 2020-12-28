"Прощай, декабрь". Подкопаева на отдыхе позировала в объятиях мужа

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 27 декабря в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в объятиях мужа – американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского.
Пара позирует в черных спортивных костюмах на мосту на фоне трехэтажного особняка. Подкопаева отметила, что они находятся на одном из пляжей, расположенных во Флориде (США).
"Прощай, декабрь. Через год на том же месте", – подписала снимок спортсменка.
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Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
Подкопаева и Дубинский поженились в 2018 году, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину. Это третий брак Подкопаевой.
С 2004-го по 2009 год она была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).
В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.