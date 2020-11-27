Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2020
 
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"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына

По словам проживающей в США украинской олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, ей пришлось долго уговаривать сына Вадима на то, чтобы он разрешил обнародовать в сети его снимок.

Подкопаева мать троих детей
Подкопаева – мать троих детей
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в Instagram опубликовала фото сына Вадима, которому 27 ноября исполнилось 15 лет.

"Он просит не выставлять его фото, но на этот снимок после долгих уговоров дал согласие", –написала спортсменка.

На фото сын спортсменки запечатлена лежащим на полу в обнимку с собакой.

"Всегда буду помнить нашу первую встречу, когда взяла тебя на руки, когда поцеловала и обняла", – призналась Подкопаева.

Вадим – старший ребенок Подкопаевой. Она усыновила его в 2005 году, будучи замужем за украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным. В 2006 году у супругов родилась дочь Каролина. Пара рассталась спустя три года после ее рождения.

В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.

В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину.

Теги: дети, семья, Лилия Подкопаева
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