Подкопаева в свой день рождения позировала с букетом роз

Проживающая в США украинская спортсменка Лилия Подкопаева 15 августа отпраздновала 42-летие.

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 16 августа – на следующий день после своего 42-летия – разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в серебристом платье с букетом роз.

Спортсменка поблагодарила друзей за поздравления.

"Спасибо, дорогие мои друзья, за поздравления. Искренне ваша", – подписала она фото.

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В настоящее время Подкопаева живет и работает в США.