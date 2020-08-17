Подкопаева в свой день рождения позировала с букетом роз

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 16 августа – на следующий день после своего 42-летия – разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в серебристом платье с букетом роз.
Спортсменка поблагодарила друзей за поздравления.
"Спасибо, дорогие мои друзья, за поздравления. Искренне ваша", – подписала она фото.
Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
В настоящее время Подкопаева живет и работает в США.