"А где я могу найти кого-нибудь нормального?" Подкопаева показала сказочные декорации в ботаническом саду Атланты

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева разместила в Instagram фото, сделанное в ботаническом саду в Атланте.
На снимке Подкопаева позирует на фоне декораций к повести английского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
"А где я могу найти кого-нибудь нормального?" – подписала она снимок цитатой из произведения.
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А где я могу найти кого-нибудь нормального? — Нигде, — ответил Кот, — нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие. И это, по-моему, нормально. ______________ And where can I find someone normal? “Nowhere,” said the Cat, “there are no normal ones.” After all, everyone is so different and different. And this, in my opinion, is normal. #aliceinwonderland #moment #curiouserandcuriouser #чудесатееичудесатее
Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
В настоящее время Подкопаева живет и работает в США.