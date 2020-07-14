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14 июля, 2020
 
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"А где я могу найти кого-нибудь нормального?" Подкопаева показала сказочные декорации в ботаническом саду Атланты

Проживающая в США украинская спортсменка Лилия Подкопаева позировала на фоне декораций к произведениям английского писателя Льюиса Кэрролла.

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Подкопаева живет и работает в США
Подкопаева живет и работает в США
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева разместила в Instagram фото, сделанное в ботаническом саду в Атланте.

На снимке Подкопаева позирует на фоне декораций к повести английского писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

"А где я могу найти кого-нибудь нормального?" – подписала она снимок цитатой из произведения.

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В настоящее время Подкопаева живет и работает в США.

Теги: США, Украина, Лилия Подкопаева, Атланта
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