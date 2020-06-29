"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа

По словам проживающей в США украинской спортсменки Лилии Подкопаевой, она влюблена в каждую минуту своей жизни.

Брак с Дубинским – третий в биографии Подкопаевой Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях своего мужа Игоря Дубинского.

"Быть влюбленным в свою жизнь. В каждую ее минуту", – подписала фото Подкопаева.

"Счастье – оно вот, никак не скроешь", – заметили фолловеры.

"И вид у вас такой влюбленный", – прокомментировали снимок подписчики.

Муж Подкопаевой – американский бизнесмен Игорь Дубинский.

Спортсменка ранее была замужем дважды. С 2004-го по 2009 год ее супругом был бизнесмен Тимофей Нагорный. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.