"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях своего мужа Игоря Дубинского.
"Быть влюбленным в свою жизнь. В каждую ее минуту", – подписала фото Подкопаева.
"Счастье – оно вот, никак не скроешь", – заметили фолловеры.
"И вид у вас такой влюбленный", – прокомментировали снимок подписчики.
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Быть влюблённым в свою жизнь. В каждую её минуту. #moment #livelife #yesterdaytodaytomorrow #stoptosmelltheroses
Муж Подкопаевой – американский бизнесмен Игорь Дубинский.
Спортсменка ранее была замужем дважды. С 2004-го по 2009 год ее супругом был бизнесмен Тимофей Нагорный. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).
В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.