"Любовь к Киеву не закончится никогда". Подкопаева с мужем прогулялась по столице Украины

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева поделилась снимками видов Киева и прогулки с супругом Игорем Дубинским.

Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева разместила в Instagram фото со своим супругом, бизнесменом Игорем Дубинским, сделанное на фоне Андреевской церкви, а также снимки Киева.

"Киев без фильтров! Впервые я увидела столицу Украины в 10 лет, когда приехала из Донецка на спортивно-тренировочный сбор. Сбор закончился, а вот любовь к Киеву не закончится никогда. Тебе более 1500 лет – ты видел все – ты разрушался и возрождался каждый раз. Завораживающие узкие улочки Подола, просторный Крещатик, могущественный Днепр, золотые купола церквей и соборов делают тебя неповторимым! Киев прекрасный, с днем рождения!" – написала она.

С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

С Дубинским Подкопаева познакомилась в Атланте (США), где проживает последние 25 лет. В 2018 году пара зарегистрировала брак, а в сентябре 2019 года у супругов родилась дочь.