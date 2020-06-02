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02 июня, 2020
 
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"Супермама". Подкопаева показала сына и дочерей

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева воспитывает двух дочерей – 13-летнюю Каролину и девятимесячную Эвелину, а также 14-летнего сына Вадима.

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Подкопаева: В современном мире хочется оградить детство от всего разрушающего
Подкопаева: В современном мире хочется оградить детство от всего разрушающего
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала в Instagram своих детей – 14-летнего Вадима, 13-летнюю Каролину и девятимесячную Эвелину. Публикацию Подкопаева посвятила Дню защиты детей. 

"В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней", – подписала снимок спортсменка. 

"Вы супермамочка", – прокомментировали публикацию фолловеры. 

Певица Ани Лорак, которая является крестной матерью старшей дочери Подкопаевой, также отреагировала на фото, поставив смайл в виде сердца. 

Лилия Подкопаева – мать троих детей. В браке с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным она усыновила Вадима (2005), а спустя год родила дочь Каролину. В сентябре 2019 года спортсменка в третий раз стала мамой, родив супругу Игорю Дубинскому дочь Эвелину. 

Теги: Украина, спорт, дети, Лилия Подкопаева
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