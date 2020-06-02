"Супермама". Подкопаева показала сына и дочерей

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала в Instagram своих детей – 14-летнего Вадима, 13-летнюю Каролину и девятимесячную Эвелину. Публикацию Подкопаева посвятила Дню защиты детей.
"В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней", – подписала снимок спортсменка.
"Вы супермамочка", – прокомментировали публикацию фолловеры.
Певица Ани Лорак, которая является крестной матерью старшей дочери Подкопаевой, также отреагировала на фото, поставив смайл в виде сердца.
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Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом «праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым! ____________________________ #moment #деньзащитыдетей #livelife #чужихдетейнебывает
Лилия Подкопаева – мать троих детей. В браке с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным она усыновила Вадима (2005), а спустя год родила дочь Каролину. В сентябре 2019 года спортсменка в третий раз стала мамой, родив супругу Игорю Дубинскому дочь Эвелину.