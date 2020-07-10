"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе

Проживающая в США 41-летняя украинская спортсменка Лилия Подкопаева показала свою тренировку на батуте.

Подкопаева: Гимнастика у меня в крови Фото: podkopayeva_official / Instagram

41-летняя украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева разместила в Instagram ролик, на котором она запечатлена во время прыжков на батуте.

Совершив три прыжка, Подкопаева выполнила в воздухе переворот, издав при этом громкий визг.

"Гимнастика у меня в крови", – подписала ролик спортсменка.

"А ножки и тело помнят", – оценили старания Подкопаевой ее подписчики.

"Наша гордость. Вот это форма!" – прокомментировали публикацию фолловеры.

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В настоящее время Подкопаева живет и работает в США.