"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе

41-летняя украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева разместила в Instagram ролик, на котором она запечатлена во время прыжков на батуте.
Совершив три прыжка, Подкопаева выполнила в воздухе переворот, издав при этом громкий визг.
"Гимнастика у меня в крови", – подписала ролик спортсменка.
"А ножки и тело помнят", – оценили старания Подкопаевой ее подписчики.
"Наша гордость. Вот это форма!" – прокомментировали публикацию фолловеры.
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Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
В настоящее время Подкопаева живет и работает в США.