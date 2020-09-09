"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж

Проживающая в США украинская спортсменка Лилия Подкопаева заявила, что ее супруг – американский бизнесмен украинского происхождения Игорь Дубинский умеет рассмешить даже в самой сложной ситуации.

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева познакомилась со своим третьим мужем Игорем Дубинским благодаря общим друзьям. Об этом она рассказала в интервью, которое обнародовано на странице передачи "Утро с Украиной" на канале "Украина" в Facebook.

"Нас познакомили друзья на ужине, и вот так с первой встречи произошел какой-то контакт. Я его очень люблю за чувство юмора. Иногда в ситуации, которая меня расстраивает, он так все преподнесет, что становится смешно", – рассказала спортсменка.

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.

В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину.