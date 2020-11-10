"Всегда за тебя". Подкопаева показала старшую дочь

Проживающая в США украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поздравила в сети старшую дочь Каролину с 14-летием.

Проживающая в США украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в Instagram разместила фото старшей дочери.

Она посвятила публикацию дню рождения Каролины – 10 ноября дочери спортсменки исполняется 14 лет.

На снимке Каролина запечатлена в длинном белом сарафане на фоне окена.

"Моя гордость и радость, моя вечная ценность. Помни, я всегда буду за тобой. Я всегда буду за тебя", – подписала она фото.

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.

В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину.