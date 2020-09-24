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24 сентября, 2020
 
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Многодетная мать Подкопаева рассказала о причинах конфликтов между старшими детьми

Проживающая в США украинская спортсменка Лилия Подкопаева рассказала, что ее старшему сыну Вадиму присуща вспыльчивость.

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Подкопаева мать троих детей
Подкопаева – мать троих детей
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что инициатором конфликтов в их семье является 15-летний Вадим.  

По словам спортсменки, поводом для ссоры между ним и 14-летней Каролиной может послужить "все что угодно" – не так сказанное слово или косой взгляд. 

"Возраст у него сейчас специфический – он на своей волне. Бывает вспыльчивым. Но то, что он четко знает, что делает, это 100%", – рассказала она. 

Подкопаева заявила, что в случае конфликтов предлагает детям разрядиться эмоционально с помощью боксерских груш. 

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.

В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину.

Теги: дети, семья, Лилия Подкопаева
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