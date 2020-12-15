Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 14 декабря в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на веранде дома на фоне заснеженной улицы.
Спортсменка позирует в кадре в теплом обтягивающем платье и шапке. Подкопаева отметила, что фото было сделано во время ее пребывания на горнолыжном курорте, расположенном в Западной Вирджинии.
"Первый снег каждый раз случается неожиданно, как бы его не ждали. И каждый раз словно впервые в жизни. Сколько бы тебе не было лет, радуешься ему как ребенок – глаза горят, улыбка на лице", – подписала она фото.
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Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).
В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.
В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину.