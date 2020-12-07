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07 декабря, 2020
 
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"Бодрость на всю неделю". Подкопаева рассказала, с чего начинается ее понедельник

Проживающая в США украинская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева поделилась в сети новым снимком.

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Подкопаева: Люблю начинать понедельник с тренировки
Подкопаева: Люблю начинать понедельник с тренировки
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 7 декабря в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена на фоне соснового леса в тренировочной форме.

"Люблю начинать понедельник с тренировки – это заряд бодрости на всю неделю вперед", – написала она.

Подкопаева отметила, что находится в окрестностях пляжа Santa Rosa Beach во Флориде.

Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.

В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив супругу дочь Эвелину.

Теги: спорт, Флорида, Лилия Подкопаева
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