Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак заговорила о любви.

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 16 февраля в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в черной сорочке с кружевной отделкой на лифе.

Артистка позирует в кадре, сидя на постели боком к объективу.

"Любовь – это таинство двух душ. Скоро то, чего вы так долго ждали", – написала она, отметив публикацию хештегом "премьера".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года Ани Лорак живет и работает в РФ.