Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2021
 
Новости

"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме

По словам проживающей в России украинской певицы Ани Лорак, после ежедневной утренней тренировки она завтракает овсянкой на воде с добавлением ложки меда или яичницей.

Ани Лорак: Каждое утро начинаю с простой тренировки
Ани Лорак: Каждое утро начинаю с простой тренировки 
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 10 февраля в Instagram рассказала, как поддерживает тело в форме.

"Каждое утро начинаю с простой тренировки – обязательная разминка, чтобы настроить мышцы на "рабочий лад". Начинаем с головы, потом включаем плечи, затем руки и бедра", – написала певица. 

После разминки певица выполняет три подхода по 20 приседаний, затем делает 50 скручиваний и 20 отжиманий от пола. Между упражнениями на пресс и отжиманиями Ани Лорак делает прыжки с подниманием рук вверх

"Если нет на это времени, не забывайте о планке, это займет три-пять минут в день. После тренировки – контрастный душ. Начинаем с теплой воды и плавно меняем на холодную, чтобы по всему телу пробежала легкая дрожь. Сосуды получат всплеск, это улучшает кровообращение и тонус организма. Затем – легкий завтрак", – рассказала артистка.

По словам певицы, она завтракает овсянкой на воде, добавляя лодку меда или яичницей. "И, конечно же, вкусный чай или кофе.⠀

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года Ани Лорак живет и работает в России. 

В феврале 2021 года бывший продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса оценил фигуру певицы, заявив, что, несмотря на возраст, она выглядит как девочка.

Теги: спорт, Ани Лорак, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять
  Комаровский: Синдром Илларионова я наблюдаю у себя последние лет пять
Алеся БАЦМАН
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?
Елена КРАВЧЕНКО
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"После тренировки – контрастный душ, чтобы по телу пробежала легкая дрожь". Ани Лорак рассказала, какие упражнения помогают ей оставаться в форме
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Еще один Панин! Жесть!", "Блин, какой-то киви волосатый", "Киви большой", "Ты же отец двоих детей". Остапчук оголился полностью
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Мишель Шмыгаль", "Главное не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
"Мишель Шмыгаль", "Главное – не перепутать". В соцсетях шутят над сходством премьера Украины и президента Евросовета
Принцесса Евгения родила первенца
Принцесса Евгения родила первенца
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS