"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак призналась, какие именно цвета в одежде выбирает и почему, а также рассказала, какие акценты в образе следует делать, а какие – нет.

Ани Лорак: Я считаю, что одежда – это способ самовыражения Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 13 февраля в Instagram поделилась правилами выбора гардероба.

"В первую очередь стоит внимательно изучить свои параметры. К примеру, миниатюрным девочкам нужен маленький каблучок, чтобы зрительно уравновесить пропорции тела", – заявила она.

По словам певицы, необходимо определить, какая цветовая гамма гармонирует с вашим цветом кожи, глаз и волос.

"Я, например, люблю базовые оттенки: черный, красный, зеленый (потому что он подходит к цвету моих глаз). Считаю, что принты визуально расширяют силуэт. При правильном сочетании оттенков однотонная одежда всегда смотрится более выигрышно", – отметила Ани Лорак.

Она добавила, что не следует делать акценты на нескольких частях тела одновременно.

"Это может смотреться вульгарно", – заявила исполнительница.

Она отметила, что акцент можно сделать на зоне декольте, спине, ногах или аксессуарах.

"Я считаю, что одежда – это способ самовыражения. Она должна на все 100% соответствовать вашему характеру, цветовым предпочтениям и подчеркивать достоинства фигуры", – написала Ани Лорак.

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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года Ани Лорак живет и работает в РФ.