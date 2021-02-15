"Это может смотреться вульгарно". Ани Лорак рассказала, как выбирает одежду

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 13 февраля в Instagram поделилась правилами выбора гардероба.
"В первую очередь стоит внимательно изучить свои параметры. К примеру, миниатюрным девочкам нужен маленький каблучок, чтобы зрительно уравновесить пропорции тела", – заявила она.
По словам певицы, необходимо определить, какая цветовая гамма гармонирует с вашим цветом кожи, глаз и волос.
"Я, например, люблю базовые оттенки: черный, красный, зеленый (потому что он подходит к цвету моих глаз). Считаю, что принты визуально расширяют силуэт. При правильном сочетании оттенков однотонная одежда всегда смотрится более выигрышно", – отметила Ани Лорак.
Она добавила, что не следует делать акценты на нескольких частях тела одновременно.
"Это может смотреться вульгарно", – заявила исполнительница.
Она отметила, что акцент можно сделать на зоне декольте, спине, ногах или аксессуарах.
"Я считаю, что одежда – это способ самовыражения. Она должна на все 100% соответствовать вашему характеру, цветовым предпочтениям и подчеркивать достоинства фигуры", – написала Ани Лорак.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение" с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины. С 2015 года Ани Лорак живет и работает в РФ.