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22 февраля, 2021
 
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"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак и российский исполнитель Сергей Лазарев проявили чувства перед камерой.

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Ани Лорак: Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга. (...) Всегда чувствую твою поддержку
Ани Лорак: Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга. (...) Всегда чувствую твою поддержку
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 20 февраля поделилась в Instagram совместным со своим коллегой Сергеем Лазаревым роликом.

"Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга. (...) Всегда чувствую твою поддержку", – обратилась она к Лазареву.

В ролике Лазарев расхвалил вокальные данные Ани Лорак, выступившей в шоу с другими исполнителями. О каком именно проекте идет речь, он не сказал.

"После Ани Лорак всем было очень тяжело петь. Она всех разнесла вокально", – отметил он. Певица заявила, что просто делает то, что любит.

В финале Ани Лорак и Лазарев поцеловали друг друга.

"Обожаю!" – заявил Лазарев в комментариях.

"Отличная пара", – написал newjas_85.

"Такие сладкие", – отметила k_damaeva.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Ранее Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.

В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.

Теги: Ани Лорак, Сергей Лазарев, поцелуй
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