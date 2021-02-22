"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева

Проживающая в РФ украинская певица Ани Лорак 20 февраля поделилась в Instagram совместным со своим коллегой Сергеем Лазаревым роликом.
"Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга. (...) Всегда чувствую твою поддержку", – обратилась она к Лазареву.
В ролике Лазарев расхвалил вокальные данные Ани Лорак, выступившей в шоу с другими исполнителями. О каком именно проекте идет речь, он не сказал.
"После Ани Лорак всем было очень тяжело петь. Она всех разнесла вокально", – отметил он. Певица заявила, что просто делает то, что любит.
В финале Ани Лорак и Лазарев поцеловали друг друга.
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"Обожаю!" – заявил Лазарев в комментариях.
"Отличная пара", – написал newjas_85.
"Такие сладкие", – отметила k_damaeva.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
С 2014 года певица живет и работает в России.
Ранее Лазарев признавался, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.
В 2019 году Ани Лорак (Каролина Куек) и ее супруг – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу получили развод.