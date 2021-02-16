"Я извиняюсь, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу". Ткаченко считает необходимым пересмотреть принципы составления черных списков артистов

Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что считает необходимым "отделять позицию от действий", и если за действия артиста в Украине открыто уголовное производство, должна идти речь и о запрете произведений с его участием.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает необходимым пересмотреть критерии, по которым составляются черные списки артистов, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

Ткаченко напомнил, как сейчас работает эта система – СБУ накладывает запрет на въезд на основании, например, незаконного въезда в Крым, Минкульт должен внести имена в соответствующий список и обнародовать его, а Госкино на основании пребывания в списке может запретить фильмы, в которых снимались эти люди.

"Это приводит к смешиванию, во-первых, тех, кто представляет угрозу национальной безопасности, во-вторых, тех, кто имеет запрет на въезд, и в-третьих, их произведений. Потому запрещены, например, произведения советского времени, если актеры, которые там снимались, подписали какое-то письмо к [президенту РФ Владимиру] Путину", – пояснил министр.

По его словам, министерство предлагает ввести четкие категории. "Например, запрещен въезд – это одна история. Эти списки должны обнародовать СБУ или МВД, это не наше дело. История по поводу уголовных дел в отношении людей типа [российского писателя Захара] Прилепина, [российского актера Ивана] Охлобыстина и других "воителей" – это другое дело. И третье дело – это запрет на их произведения", – заявил министр.

Ткаченко добавил, что считает необходимым "отделять позицию от действий". "Если есть действия, из-за которых в Украине возбуждено уголовное дело, тогда, бесспорно, должна идти речь о запрете произведений", – подчеркнул он.

По его словам, давно следует "расчистить эту историю", сделать правила формирования черных списков более понятными и прозрачными. Он отметил, что в министерстве пробуют этого добиться, но до момента, пока не состоится публичная общественная дискуссия и большинство не будет готово к изменениям, вопрос вряд ли сдвинется с нынешней точки.

Также Ткаченко заявил, что не видит смысла в лишении российского певца Филиппа Киркорова звания народного артиста Украины (такое предложение звучало в Раде в 2018 году, но реализовано не было. – "ГОРДОН").

"Это звание присваивалось прежде, наверное, за его заслуги, когда он Ани Лорак возил на "Евровидение". И здесь мы вступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак какая-то заслуженная артистка (в 2008 году президент Виктор Ющенко предоставил Лорак и Киркорову звания народных артистов Украины. – "ГОРДОН"). Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в таком случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого-то – нет", – сказал министр.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 16 февраля в нем находятся 174 деятеля культуры.