Минкультуры Украины внесло семь российских актеров и певцов в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

В список добавили актеров фильма "Крым" и участников группы "Хор Турецкого".

Курцын и Лапова снялись в главных ролях в российском фильме "Крым" Скриншот: EPIC MEDIA / YouTube

Министерство культуры и информационной политики 9 февраля внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских актеров и певцов. Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.

В список добавили актеров фильма "Крым" Романа Курцына и Евгению Лапову, а также участников группы "Хор Турецкого" Константина Кабанова, Павла Бердникова, Алексея Александрова, Олега Бляхорчука, Михаила Кузнецова.

Курцын и Лапова снимались в главных ролях в российской мелодраме "Крым" режиссера Алексея Пиманова, события в которой происходят на фоне аннексии полуострова. Съемку фильма инициировал российский министр обороны Сергей Шойгу и поддержал российский президент Владимир Путин.

"Хор Турецкого" летом 2020 года выступал в оккупированном Крыму.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. По состоянию на 11 февраля в нем находится 171 деятель культуры.