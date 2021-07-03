"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди

С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России Фото: anilorak / Instagram

В подписи к посту она анонсировала трансляцию шоу DIVA, в котором принимает участие, а также выразила поддержку украинской сборной по футболу, которая сегодня сыграет в 1/4 Евро 2020 с Англией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Шикарные формы!" – прокомментировал petrov0407.

"А без фотошопа эту же можно выложить?" – написала natalija07021.

"Ну сколько можно оголяться? Видели уже все, не надоело?" – спросила anna.komisarova49.

"Ух какая фотка. Пожар", – отметила ll_tatyana_al_sl.