"Боже, какая фигура!", "Чем более раздета певица, тем больше фанатов". Ани Лорак показала видео в секси-образе

Ани Лорак: Дорогие мои, спасибо за ваши просмотры и отзывы к песне "Раздетая" Фото: anilorak / Instagram

"Дорогие мои, спасибо за ваши просмотры и отзывы к песне "Раздетая". Менее чем за месяц видео набрало более 13 млн просмотров на YouTube!" – написала Ани Лорак.

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Подписчики отреагировали на пост.

"Какая же невероятная фигура", – написала lvkvvv.

"Боже, какая фигура!" – отметила ell_vitta.

"Для чего вы это делаете? Ведь вы певица, а не фотомодель", – спросила marina.timoshkinakzn.

"Чем более раздетая певица, тем больше фанатов", – ответила larisavolkova8378.