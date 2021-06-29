"Боже, какая фигура!", "Чем более раздета певица, тем больше фанатов". Ани Лорак показала видео в секси-образе

"Дорогие мои, спасибо за ваши просмотры и отзывы к песне "Раздетая". Менее чем за месяц видео набрало более 13 млн просмотров на YouTube!" – написала Ани Лорак.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Какая же невероятная фигура", – написала lvkvvv.
"Боже, какая фигура!" – отметила ell_vitta.
"Для чего вы это делаете? Ведь вы певица, а не фотомодель", – спросила marina.timoshkinakzn.
"Чем более раздетая певица, тем больше фанатов", – ответила larisavolkova8378.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.
С 2014 года певица живет и работает в России.
Клип на песню "Раздетая" можно посмотреть здесь.