"Малиновые губы". Алина Гросу выпустила клип для взрослых. Видео

Исполнительница указала возрастной ценз для зрителей ролика – 16+.

Гросу предстала в образе главной героини фильма “Круэлла”.

"Как только я посмотрела картину, незамедлительно решила окунуться в эту атмосферу еще раз, но уже в своей интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, что я начала представлять в своей голове, какой Круэллой смогу быть я", – объяснила певица.

Она появилась в кадре в белом платье, напоминающем свадебное, а также в облегающем леопардовом комбинезоне.

"В клипе показаны разные громкие истории из жизни Алины Гросу. А шлейф платья, который тянется по земле, – это и есть ее история, ее взлеты и падения, опыт", – рассказала режиссер клипа Елена Винярская.