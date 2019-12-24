Гросу на концерте засветила сосок

Строящая карьеру в РФ украинская певица Grosu (Алина Гросу) обнародовала снимок, на котором показала грудь без белья в прозрачном топе.

Гросу: Так выкладывалась, что все выложилось Фото: alina_grosu / Instagram

Украинская певица Grosu (Алина Гросу), которая живет и работает в РФ, на концерте засветила сосок. Фото она разместила в Instagram.

"Так выкладывалась, что все выложилось. Теперь это хэштег под все мои шизанутые фотки", – написала она.

Певица предложила подписчикам рассказать о курьезах, которые произошли с ними.

Где именно проходило выступление, исполнительница не указала.

Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Сейчас она живет в Москве. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним.