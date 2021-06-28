"Секс-бомба". Седокова позировала в откровенном купальнике, с собакой между ног

"Мы улетели, но праздник обязан продолжаться!" – написала она.

Певица позировала в голубом декольтированном раздельном купальнике со спущенными бретелями. Она развела ноги, поместив между ними собаку.

На некоторых кадрах рядом с певицей находится ее четырехлетний сын Гектор.

Подписчики отреагировали на пост.

"Горячая красотка", – отметил tikhonychevanton.

"Секс-бомба!" – заявил alabini74.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гры". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей программы "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет в РФ и США, а работает в России.

В дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов.

У певицы трое детей. Гектор – ее младший ребенок. О его рождении Седокова сообщила 11 апреля 2017 года. Отец мальчика – российский бизнесмен Артем Комаров.

У нее также есть две дочери: Алина и Моника. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.